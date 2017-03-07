Медбрат Наро-Фоминской больницы обвиняется в педофилии

Публикации за 07.03.17

Медбрат клиники в подмосковном Наро-Фоминске задержан по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности в отношении сразу двух малолетних девочек. Преступление было совершено непосредственно в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, в сентябре минувшего года и в январе текущего года, находясь в помещении медицинского учреждения, подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности двух малолетних девочек в возрасте 4 и 8 лет.

«Сотрудники следственного отдела по Наро-Фоминску Главного следственного управления СК РФ по Московской области ведут расследование в рамках уголовного производства, открытого в отношении 32-летнего медицинского брата ГБУЗ МО Наро-Фоминской районной больницы №1. Следователи собрали достаточные доказательства для предъявления подозреваемому обвинений в совершении двух преступлений», – отмечают в ведомстве.

В соответствии с ходатайством следователей в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.03.17

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