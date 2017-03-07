Пьяный зеленоградец устроил драку из-за отказа выдачи ребенка в школе

Публикации за 07.03.17

В подмосковном Зеленограде сотрудники полиции задержали нетрезвого местного жителя, устроившего погром в школе, в которой учится его малолетний сын. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградской городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 16 декабря минувшего года примерно в половине дня по местному времени нетрезвый мужчина на первом этаже средней школы потребовал от педагогов отпустить с ним его сына – ученика младших классов. Доводы учителей о его нетрезвом состоянии, с оглядкой на которое они не имеют права передавать ему ребенка, а также о том, что в школу уже вызвана мать мальчика, не возымели на пьяного горожанина никакого воздействия, передает портал «Зеленоград24.ру».

Мужчина начал оскорблять учителей, бранился, агрессивно себя вел. В итоге в школу пришлось вызывать стражей порядка, по прибытии которых нетрезвый мужчина не прекратил вести себя вызывающе. В итоге полицейские задержали мужчину. Причем, в процессе задержания дебошир оскорблял представителей власти и даже успел нанести одному из них несколько ударов руками.

Сейчас следствие в рамках этого дела завершено, прокуратурой утверждено обвинительное заключение, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. За этот проступок житель Зеленограда может быть приговорен к штрафу в размере до 200 000 рублей, или же тюремному заключению сроком до пяти лет.

Москва, Алексей Васильев

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