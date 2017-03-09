В Подмосковье автоинспектор прострелил себе голову

Публикации за 09.03.17

В подмосковном Ногинске сотрудник ГИБДД случайно выстрелил себе в голову из мелкокалиберного оружия. Такие данные приводит издание «Лайф» со ссылкой на представителей Главного управления МВД России по Московской области.

По данным издания, этот инцидент имел место накануне вечером на одной из дорог Ногинска. Известно, что сотрудник правоохранительных органов возвращался со службы на личном авто домой, во время движении он случайно выстрелил себе в голову.

Пострадавший инспектор с тяжелым ранением был спешно доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения. Врачи до сих пор борются за спасение его жизни, а коллеги тем временем выясняют обстоятельства и причины этого происшествия.

«По причине неосторожного обращения с мелкокалиберным оружием сотрудник ГИБДД получил пулевое ранение в голову. По этому факту назначена проверка», – сообщили изданию в полиции.

Москва, Алексей Васильев

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