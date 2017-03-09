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Публикации за 09.03.17

В Подмосковье годовалая девочка умерла в гостях у бабушки

В Подмосковье годовалая девочка умерла в гостях у бабушки

Трагедией закончилась затея жительницы подмосковного города Фрязино погостить вместе со своим годовалым ребенком у бабушки с дедушкой. Находясь вместе со своей матерью в гостях у пожилых людей, годовалая малышка внезапно умерла, передает телеканал «», ссылаясь на собственные источники в местных правоохранительных органах.

По предварительным данным, девочку к пожилым родственникам в гости решила привезти ее 28-летняя мать. Сообщается, что женщина покормила ребенка и уложила в детскую кроватку спать. Всего через час мать была шокирована тем, что обнаружила ребенка лежащим в люльке без признаков жизни. Всполошившиеся родственники сразу же вызвали домой бригаду медиков и сотрудников органов правопорядка.

Тело погибшей годовалой девочки было направлено в морг для последующего проведения экспертизы, которая должна установить точную причину гибели ребенка. Сотрудники полиции также инициировали проверку по факту этого трагического инцидента.

Москва, Алексей Васильев

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