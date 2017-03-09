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Публикации за 09.03.17

В бане в Одинцове мужчина набросился с ножом на посетителей

В бане в Одинцове мужчина набросился с ножом на посетителей

Сотрудники органов правопорядка задержали в подмосковном Одинцове 35-летнего приезжего из Перми, который набросился на посетителей одной из бань, ранив двоих мужчин ножом. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы Росгвардии.

«Рано утром в этот четверг на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны в Одинцово поступил звонок. Заявитель рассказал, что в одной из бань на территории города произошла потасовка с поножовщиной. Отправленные к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 35-летний посетитель бани в разгневанном состоянии набросился на двух других мужчин с ножом и нанес им несколько ранений различной степени тяжести», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка нашли нападавшего в раздевалке бани – здесь он попытался спрятать холодное оружие в рукаве собственной верхней одежды. Дебошир был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 09.03.17

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