В Подмосковье неадекватный мужчина запрыгнул на ходу на капот автомобиля полиции

Публикации за 09.03.17

В подмосковном Щелкове мужчина устроил дебош на улице: он запрыгнул на двигавшийся автомобиль полиции и напал на стражей порядка, передает «Лайф» со ссылкой на очевидцев, приславших изданию видео с комментариями об этом инциденте.

Сообщается, что сотрудники полиции, которые патрулировали улицы Щелкова, были весьма удивлены, когда один из прохожих внезапно вскочил на их автомобиль прямо на ходу. Автомобиль двигался со средней скоростью, и только быстрая реакция водителя уберегла странного пешехода от получения серьезных телесных повреждений.

Мужчина вел себя странно еще до появления стражей порядка. Сначала он устроил потасовку с другим прохожим, а после начал просто бегать по проезжей части среди автомобилей. После того как он запрыгнул на капот патрульной машины, стражи порядка вышли из салона авто, однако мужчина набросился на них и нанес одному из сотрудников полиции удар в область головы. Попутно дебошир кричал, что его матери внезапно стало плохо на расположенной рядом остановке. Однако никакой пострадавшей женщины на остановке не оказалось.

В результате неадекватного мужчину скрутили и направили на принудительное медицинское освидетельствование. Отмечается, что задержанным является 45-летний местный житель.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 09.03.17

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