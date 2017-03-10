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Публикации за 10.03.17

Жительница Подольска зверски забила 7-месячного сына бутылкой и колонкой

Жительница Подольска зверски забила 7-месячного сына бутылкой и колонкой

Жительница подмосковного Подольска жестоко расправилась со своим 7-месячным сыном. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, женщина избила младенца бутылкой и колонкой, после чего ребенок умер.

Сообщается, что трагедия произошла 15 февраля. В этот день в Подольске с многочисленными травмами был срочно госпитализирован ребенок в возрасте семи месяцев. Медики диагностировали у пострадавшего младенца многочисленные травмы, в том числе ушиб головного мозга с закрытой ЧМТ, переломы затылочной и теменной костей, множественные кровоизлияния и гематомы. По словам матери малыша, она случайно уронила его, находясь в ванной комнате. Спустя шесть дней, 21 февраля, ребенок от полученных травм скончался, отмечает телеканал .

Впрочем, слова матери не нашли подтверждения во время проведенной проверки, и уже в этот четверг она была задержана по подозрению в жестоком убийстве собственного сына. Как установили следователи, в тот день 36-летняя подозреваемая нанесла своему новорожденному сыну не менее четырех ударов в область лица и головы с помощью бутылочки для кормления, а также звуковой колонки от компьютера.

На данный момент по факту этого происшествия проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства преступления. Следствие настаивает на заключение женщины под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Москва, Алексей Васильев

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