NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.03.17

Блогер обвинил депутата горсовета Сергиева Посада в избиении

Блогер обвинил депутата горсовета Сергиева Посада в избиении

Видеоблогер Андрей Трофимов обвиняет депутата городского совета Сергиева Посада Владимира Корощенко в избиении, якобы имевшем место во время недавнего заседания. Позднее пострадавший загрузил в сеть видео с этим инцидентом, сообщает сайт «».

В беседе с журналистами телеканала Трофимов заявил, что неприязненные отношения между ним и Корощенко возникли из-за заданного депутату вопроса о продаже земельных участков возле Троице-Сергиевской лавры. По словам пострадавшего, парламентарий пытался отнять у него камеру, схватил его руками за шею, пытался поднять и даже расцарапал лицо и растянул связки шейного позвонка.

Кроме того, оказался сломанным и штатив, которым пользовался Трофимов в тот день. Все полученные травмы блогер зафиксировал в медицинском пункте и подал в полицию заявление, попутно узнав, что в этом вопросе депутат его опередил и подал заявление раньше.

По словам самого депутата, никакого конфликта не было, он якобы просто шел к своему месту, а Трофимов в этот момент тыкал ему в лицо штативом с камерой. Также депутат сказал, что на данный момент находится на лечении в больнице.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.03.17

Песков ответил на идею привязать ставку НДФЛ к пенсионным взносам. / Жительница Подольска зверски забила 7-месячного сына бутылкой и колонкой. / В Подмосковье сотрудница полиции попала в порноскандал.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter