Блогер обвинил депутата горсовета Сергиева Посада в избиении

Публикации за 10.03.17

Видеоблогер Андрей Трофимов обвиняет депутата городского совета Сергиева Посада Владимира Корощенко в избиении, якобы имевшем место во время недавнего заседания. Позднее пострадавший загрузил в сеть видео с этим инцидентом, сообщает сайт «Рен-ТВ».

В беседе с журналистами телеканала Трофимов заявил, что неприязненные отношения между ним и Корощенко возникли из-за заданного депутату вопроса о продаже земельных участков возле Троице-Сергиевской лавры. По словам пострадавшего, парламентарий пытался отнять у него камеру, схватил его руками за шею, пытался поднять и даже расцарапал лицо и растянул связки шейного позвонка.

Кроме того, оказался сломанным и штатив, которым пользовался Трофимов в тот день. Все полученные травмы блогер зафиксировал в медицинском пункте и подал в полицию заявление, попутно узнав, что в этом вопросе депутат его опередил и подал заявление раньше.

По словам самого депутата, никакого конфликта не было, он якобы просто шел к своему месту, а Трофимов в этот момент тыкал ему в лицо штативом с камерой. Также депутат сказал, что на данный момент находится на лечении в больнице.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.03.17

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