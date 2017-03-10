Мара Багдасарян отработает «липовый» больничный

Публикации за 10.03.17

Участница гонок с полицией на Gelandewagen, известная столичная стритрейсерша Мара Багдасарян приговорена к году исправительных работ. Мировой суд признал ее виновной по ч. 3 ст, 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

По данным прокуратуры Москвы, 23-детняя девушка незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности, чтобы избежать административного наказания в виде общественных работ.

«Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля 2017 года предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского ОСП УФССП России по Москве и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол» г. Москвы в целях уклонения от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сегодня в ходе заседания стало известно, что Багдасарян признала свою вину и подала ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств. В этом случае, согласно законодательству, при вынесении приговора назначается не более двух третей максимального срока или наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, передает РИА «Новости».

Как уточняет «Газета.Ру», «с учетом личности» подсудимой, кроме года исправительных работ, 15% от дохода девушки будет изыматься в пользу государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде суд оставил в силе до вступления приговора в силу.

Напомним, Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании.

За неоплату штрафов за нарушение правил дорожного движения ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила, и 595 часов обязательных работ.

10 января она начала работать подсобным рабочим в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест на 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь вернулась к труду.

8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» поддельный листок о нетрудоспособности.

После этого ряд СМИ сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района. Позже стало известно, что в медицинских документах Багдясарян обнаружен признаки подделки.

Стоит отметить, что Багдасарян также была участницей скандальных гонок на Gelandewagen, однако по этому делу попала в разряд свидетельницы, хотя находилась в машине сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсаурова. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

Савеловский суд 21 марта решит вопрос о пожизненном лишении водительских прав «гонщицы» по иску прокуратуры. За многократные нарушения правил дорожного движения сумма штрафов Багдасарян оценивается в несколько сот тысяч рублей.

Москва, Мария Вяткина

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