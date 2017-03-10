В Москве проведен обыск квартиры экс-директора элитной школы, где произошел скандал с педофилией

Публикации за 10.03.17

В квартире бывшего директора элитной московской школы №57 Сергея Менделеевича, где работал подозреваемый в совращении несовершеннолетнего учитель истории Борис Меерсон, проведен обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли материалы, необходимые для дальнейшего расследования уголовного дела, передает «Интерфакс».

Напомним, 29 августа 2016 года журналистка одного из столичных изданий опубликовала разоблачающий пост в «Фейсбуке», в котором сообщила, что учитель истории одной из московских школ больше 16 лет «крутил романы с ученицами» и об этом «знали все».

«Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Немудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие. А потом шли годы – мы становились больше, а его возлюбленные менялись и оставались маленькими», – говорилось в сообщении.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс и в результате против Меерсона было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, по предварительному сговору или организованной группой»)

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года 50-летний Меерсон вместе с 25-летней выпускницей школы № 57 Марией Немзер в квартире одного из жилых домов на территории Западного округа неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении мальчика, которому на момент совершения преступления не было еще 16 лет.

После того, как история привлекла внимание прессы, директор школы №57 Менделевич написал заявление об увольнении.

13 февраля стало известно, что Хамовнический суд города Москвы заочно арестовал Меерсона на 2 месяца.

По данным СМИ, Меерсон в настоящий момент находится не в России.

Примечательно, что школа №57 – одно из ведущих образовательных учреждений Москвы с углубленным изучением математики, в последние годы постоянно входит в 20-ку лучших школ города, а по итогам 2015/16 учебного года заняла четвертое место в рейтинге лучших.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.03.17

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