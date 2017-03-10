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Публикации за 10.03.17

В Подольске жительницу Москвы обманули на 700 тысяч с поставками мебели

В Подольске жительницу Москвы обманули на 700 тысяч с поставками мебели

Сотрудники полиции в подмосковном Подольске выявили факт мошенничества с поставками мебели на общую сумму около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Главного управления МВД России по региону.

«Выявлено, что потерпевшая оформила со злоумышленниками договор о поставке мебели на общую сумму порядка 700 000 рублей. Мошенник указал в договоре с клиентом фиктивные данные и, не став выполнять взятые на себя по договору обязательства, просто присвоил деньги», – говорится в сообщении.

Сейчас по факту этого инцидента открыто уголовное производство. Подозреваемому уже выбрали меру пресечения – на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

Москва, Алексей Васильев

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