В Подмосковье пятеро вооруженных преступников ворвались в дом и унесли 800 тысяч рублей

Публикации за 10.03.17

Сотрудники полиции в Одинцовском районе Московской области задержали участников преступной группы, которые подозреваются в совершении разбойного нападения на сумму в 800 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по столичному региону.

Как отмечают в ведомстве, пятеро преступников в масках совершили незаконное проникновение в один из частных жилых домов в деревне Солослово. Угрожая ножом и пистолетом, злоумышленники обездвижили и связали двух женщин, которые оказались в это время дома. В результате из жилья было похищено порядка 800 тысяч рублей.

Во время проведения оперативных розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в причастности к этому разбойному нападению двух мужчин в возрасте 30 и 28 лет – оба они уроженцы Средней Азии.

По факту данного преступления открыто уголовное производство, злоумышленники помещены под стражу. Полиция продолжает проведение мероприятий, направленных на установление личностей и задержания других участников группы, совершивших нападение.

Москва, Алексей Васильев

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