Россия потеряла место в совете ФИФА

Публикации за 11.03.17

Россия потеряла возможность своего представительства в совете ФИФА после отказа допустить к выборам вице-премьера российского правительства и главу Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. Об этом сообщил сегодня вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По его словам, по регламенту уже невозможно заменить кандидатуру.

«Выдвижение закончилось, заменить нашу кандидатуру (Виталия Мутко) уже нельзя», – сказал Лебедев в комментарии «Интерфаксу».

Накануне было официально объявлено, что вице-премьер Мутко был не допущен к выборам в Совет ФИФА в связи с тем, что занимает государственную должность.

Так как возможность упущена, о выдвижении кандидатуры России в Совет ФИФА можно говорить только при следующем формировании этой структуры, сказал Лебедев.

Парламентарий считает, что было бы принципиально важно сохранить за РФ данное представительство. «Потому что это дает нам возможность оказывать влияние на принятие определенных решений, а, кроме того, позволяет быть в курсе всех тех вопросов, которые в этих организациях поднимаются и обсуждаются», – сказал вице-спикер.

Москва, Анастасия Смирнова

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