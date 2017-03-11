Девять вооруженных налетов: в Москве задержан грабитель-специалист по офисам микрофинансовых организаций

Публикации за 11.03.17

Сотрудники московского уголовного розыска задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемый врывался в офисы микрофинансовых организаций, и угрожая предметом, похожим на револьвер, забирал деньги, после чего скрывался с места преступления.

Налетчиком оказался уроженец ближнего зарубежья. В момент задержания у него были обнаружены мобильный телефон и предмет похожий на револьвер.

В настоящее время доказана причастность подозреваемого к 9 подобным эпизодам преступной деятельности. По предварительным данным, сумма ущерба составила около полумиллона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). В отношении подозреваемого избрана мера применения в виде ареста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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