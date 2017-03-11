NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.03.17

Девять вооруженных налетов: в Москве задержан грабитель-специалист по офисам микрофинансовых организаций

Девять вооруженных налетов: в Москве задержан грабитель-специалист по офисам микрофинансовых организаций

Сотрудники московского уголовного розыска задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемый врывался в офисы микрофинансовых организаций, и угрожая предметом, похожим на револьвер, забирал деньги, после чего скрывался с места преступления.

Налетчиком оказался уроженец ближнего зарубежья. В момент задержания у него были обнаружены мобильный телефон и предмет похожий на револьвер.

В настоящее время доказана причастность подозреваемого к 9 подобным эпизодам преступной деятельности. По предварительным данным, сумма ущерба составила около полумиллона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). В отношении подозреваемого избрана мера применения в виде ареста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.17

Телеведущая Ольга Бузова попала в больницу. / Россия потеряла место в совете ФИФА. / «Дружелюбная» Турция закрыла паромное сообщение с Крымом.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter