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Публикации за 12.03.17

Жительница Подмосковья созналась в жестоком убийстве 5-летнего сына

Жительница Подмосковья созналась в жестоком убийстве 5-летнего сына

В Дмитровском районе Подмосковье в одном из садовых товариществ обнаружено тело 5-летнего ребенка, которое находилось в вырытой яме. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в убийстве ребенка призналась его 31-летняя мать.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что совершила убийство своего сына в сентябре 2015 года. По версии следствия, женщина нанесла ребенку множественные удары руками и ногами по голове и телу, а после наступления его смерти завернула его в простынь и закопала на участке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и получение дополнительных доказательств, изобличающих подозреваемую.

В ближайшее время планируется направить в суд ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.17

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