В Москве на митинге зоозащитников произошла драка

Публикации за 12.03.17

Сегодня на митинге зоозащитников в московском парке «Сокольники» произошла драка. Как сообщила организатор мероприятия, руководитель зоозащитного объединения «Зооправо» Анастасия Федюнина, конфликтную ситуацию спровоцировали сторонники закона об эвтаназии животных.

По ее словам, на акции неожиданно появились представители организации, которая предлагает законодательно ввести эвтаназию для животных, которых в течение определенного времени не забрали из приютов. Подобная точка зрения вызвала возмущение участников митинга, возникла потасовка, передает «Интерфакс».

Федюнина отметила, что в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов – сейчас двое активистов дают им объяснения.

Москва, Светлана Антонова

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