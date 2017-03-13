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Публикации за 13.03.17

В Москве 5-летняя девочка упала в раскаленный асфальт

В Москве 5-летняя девочка упала в раскаленный асфальт

В центре Москвы 5-летняя девочка получила травмы обеих кистей рук, упав на раскаленный асфальт. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту проводится доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 12 марта около Якиманского переулка, где ранее проводился ремонт дорожного полотна. Ребенок катался на самокате в сопровождении отца и упал на неостывшее жидкое асфальтовое покрытие. В результате малышка получила ожоги и травмы обеих кистей рук.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет дана правовая оценка действиям/бездействиям сотрудников организации, которая проводила ремонтные работы.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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