В Москве малыш разбился насмерть, выпав из окна

Публикации за 13.03.17

На юго-западе Москвы ребенок погиб, выпав из окна квартиры предположительно из-за недосмотра родителей. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту проводится доследственная проверка.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 12 марта на Мячковском бульваре. Предположительно, ребенок по сумкам с вещами залез на подоконник и выпал из открытого окна. Отец малыша в это время спал после работы, а мать была в другой комнате.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы трагедии и родители.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.17

Пенсионная «матрица»: всех россиян автоматически подключат к системе. Отказаться можно будет в «ручном режиме». / В Москве 5-летняя девочка упала в раскаленный асфальт. / Три тысячи рублей в месяц на ребенка, земля и «Газель». Депутаты нашли альтернативу маткапиталу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»