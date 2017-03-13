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Публикации за 13.03.17

В Москве мужчина устроил стрельбу около стриптиз-клуба

В Москве мужчина устроил стрельбу около стриптиз-клуба

На юге Москвы 34-летний мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова у входа стриптиз-клуб, передает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ЧП произошло около стриптиз-клуба «КлубNika» на Дербеневской улице. В полицию обратился консьерж заведения, который сообщил, что неизвестный стреляет в воздух из автомата.

Прибывшие сотрудники правопорядка изъяли у мужчины списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет «ТТ-СХ», а также холостой патрон калибра 5,45х39мм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.17

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