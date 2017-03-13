NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.03.17

В подмосковных Химках задержан «ласковый» грабитель

В подмосковных Химках задержан «ласковый» грабитель

Более 100тысяч рублей похитил 35-летний выходец из Краснодарского края, который с помощью ножа и ласковых слов ограбил офис микрокредитной организации в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным полиции, в дневное время злоумышленник, находясь в помещении офиса одной из подмосковных микрокредитных организаций, расположенном в районе Железнодорожной улицы, угрожая сотруднику ножом, похитил из кассового аппарата наличные деньги в сумме более 100 000 рублей.

Установлено, что злоумышленник явился в офис компании под видом простого клиента, пытаясь, якобы, оттыкать в своем кармане паспорт, мужчина достал нож и ласково попросил персонал организации передать ему деньги из кассы.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его. Во время личного досмотра при нем были найдены и изъяты украденные деньги», – говорится в сообщении полиции.

Сейчас по факту этого инцидента открыто уголовное производство. Обвиняемый содержится под стражей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

В Троицке воровка представляется детям «знакомой» родителей и проникает в квартиры. / В Химках многодетные семьи получили земельные участки в глухом лесу. / «Выступала в Крыму»: Киев готов отказать россиянке-инвалиду в праве спеть на Евровидении. Юлия Самойлова надеется на лучшее.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter