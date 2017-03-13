В подмосковных Химках задержан «ласковый» грабитель

Публикации за 13.03.17

Более 100тысяч рублей похитил 35-летний выходец из Краснодарского края, который с помощью ножа и ласковых слов ограбил офис микрокредитной организации в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным полиции, в дневное время злоумышленник, находясь в помещении офиса одной из подмосковных микрокредитных организаций, расположенном в районе Железнодорожной улицы, угрожая сотруднику ножом, похитил из кассового аппарата наличные деньги в сумме более 100 000 рублей.

Установлено, что злоумышленник явился в офис компании под видом простого клиента, пытаясь, якобы, оттыкать в своем кармане паспорт, мужчина достал нож и ласково попросил персонал организации передать ему деньги из кассы.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его. Во время личного досмотра при нем были найдены и изъяты украденные деньги», – говорится в сообщении полиции.

Сейчас по факту этого инцидента открыто уголовное производство. Обвиняемый содержится под стражей.

Москва, Алексей Васильев

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