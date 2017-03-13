Смертельная «пластика»: в Москве женщина умерла после операции по подтяжке лица

Публикации за 13.03.17

В Москве 48-летняя женщина скончалась после пластической операции. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, 11 марта в клинике на Ольховской улице одной из пациенток стало плохо на следующий день после пластической операции. Женщина была помещена в реанимационной отделение, однако несмотря на оказанную помощь, скончалась. По предварительным данным причиной смерти могло стать нарушение в работе сердечнососудистой системы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Опрашиваются сотрудники клиники.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуально решение.

По данным Life.ru, женщине делали операцию по подтяжке лица. Сообщается, что ей стало плохо сразу после хирургического вмешательства. После того как пациентка отошла от наркоза, она пожаловалась на боли по всему телу. Через несколько минут после того, как ее перевели в палату интенсивной терапии, она умерла.

По информации Росбалта, инцидент произошел в Институте пластической хирургии и косметологии. Погибшей оказалась уроженка Подмосковья. Причиной смерти предположительно могла стать тромбоэмболия – острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования и попавшим в циркулирующую кровь.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.17

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