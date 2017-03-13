В Мытищах грабитель избил прохожего и отобрал у него 1,3 млн рублей

Публикации за 13.03.17

В подмосковных Мытищах неизвестный злоумышленник совершил нападение на местного жителя и похитил у него сумку с крупной суммой наличных денег, передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-центра ГУ МВД России по Московской области.

Сообщается, что к сотрудникам органов правопорядка обратился 43-летний мужчина, который заявил о том, что на него совершено нападение неизвестным ему злоумышленником, которому удалось завладеть сумкой с крупной суммой наличности и скрыться в неизвестном направлении. По словам заявителя, грабитель избил его и унес 1,3 млн рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции заняты розыском нападавшего.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

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