В Подмосковье лжеэкстрасенсы выманили у женщины 800 тысяч рублей за решение квартирного вопроса

Публикации за 13.03.17

В Подмосковье сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, которые представлялись гражданам экстрасенсами. Задержанные подозреваются в мошенничестве, совершенном в отношении местной жительницы на сумму в 800 тысяч рублей, передает Росбалт со ссылкой на представителя Главного управления МВД РФ по региону Татьяну Петрову.

Сообщается, что двое 34-летних подозреваемых, представились женщине экстрасенсами и целителями и предложили ей оказать свое «профессиональное» содействие в решении жилищных проблем якобы посредством оккультных ритуалов. За свои услуги мошенники запросили 800 тысяч рублей вознаграждения. Получив от жертвы деньги, «экстрасенсы» скрылись.

На данный момент по факту этого происшествия открыто уголовное производство. Подозреваемые заключены под стражу, им может грозить до шести лет лишения свободы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

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