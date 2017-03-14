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Публикации за 14.03.17

В Подмосковье всю ночь горел склад с пластиковой посудой / Площадь пожара достигла почти 4 тысяч квадратных метров

В Подмосковье всю ночь горел склад с пластиковой посудой Площадь пожара достигла почти 4 тысяч квадратных метров

В Щелковском районе Московской области произошел крупный пожар в складском помещении. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огонь полыхал на площади почти 4 тысячи кв метров.

По данным спасателей, ЧП произошло накануне около 23:00 в поселке Биокомбината. Уже в 23:21 пожару был присвоен второй ранг сложности. Локализовать пламя на площади 3900 кв метров удалось только к 1:20. В 7:24 было ликвидировано открытое горение.

Для тушения огня было привлечено 103 человека, 31 единица техники.

По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Информации о количестве вредных веществ в воздухе не поступало. Что стало причиной возгорания также не известно.

Как уточняет Вести.ру, горел склад с пластиковой посудой. Пламя распространялось очень быстро и вплотную подошло к гаражам. Как сообщают очевидцы, многим местным жителям пришлось перегонять машины подальше от склада.

Москва, Мария Вяткина

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