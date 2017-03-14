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Публикации за 14.03.17

В Москве арестован 65-летний учитель танцев за сексуальное насилие над девочками

В Москве арестован 65-летний учитель танцев за сексуальное насилие над девочками

В Москве арестован 65-летний мужчина за развращение и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с 2015 по 2016 года мужчина, заменяя преподавателей танцев в одном из образовательных учреждений, расположенных на территории Юго-Восточного округа Москвы, неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера.

Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи Главного следственного управления незамедлительно возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.17

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