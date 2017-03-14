В мае Манежная площадь превратится в большую стройку

Публикации за 14.03.17

Столичные власти планируют уложить новую плитку на Манежной площади. Об этом сообщил сегодня руководитель городского департамента капитального ремонта Алексей Елисеев. По его словам, гранитное покрытие там было уложено в 1997 году, когда Москва праздновала свой 850-летний юбилей, и уже прослужила 20 лет.

«В этом году в планах департамента предусмотрены работы по капремонту Манежной площади», – сказал Елисеев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Чиновник пояснил, что капремонт будет предусматривать работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит. «Кроме того, предусмотрены дополнительные работы по водоотведению и ремонту инженерных систем», – уточнил глава департамента.

По его словам, работы начнутся во второй половине мая и охватят всю территорию Манежной площади. «При выполнении работ будет сохранена единая архитектурная концепция Манежной площади», – добавил Елисеев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.17

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