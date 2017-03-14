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Публикации за 14.03.17

В мае Манежная площадь превратится в большую стройку

В мае Манежная площадь превратится в большую стройку

Столичные власти планируют уложить новую плитку на Манежной площади. Об этом сообщил сегодня руководитель городского департамента капитального ремонта Алексей Елисеев. По его словам, гранитное покрытие там было уложено в 1997 году, когда Москва праздновала свой 850-летний юбилей, и уже прослужила 20 лет.

«В этом году в планах департамента предусмотрены работы по капремонту Манежной площади», – сказал Елисеев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Чиновник пояснил, что капремонт будет предусматривать работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит. «Кроме того, предусмотрены дополнительные работы по водоотведению и ремонту инженерных систем», – уточнил глава департамента.

По его словам, работы начнутся во второй половине мая и охватят всю территорию Манежной площади. «При выполнении работ будет сохранена единая архитектурная концепция Манежной площади», – добавил Елисеев.

Москва, Светлана Антонова

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