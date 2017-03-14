В Подмосковье узбек ранил подростка ножом

Публикации за 14.03.17

В Подмосковье арестован гражданин Узбекистана, который подозревается в попытке убийства несовершеннолетнего подростка. Об этом сообщает сайт Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Как установили следователи, вечером минувшей пятницы подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, приехал в один из частных жилых домов в поселке Ильинском Раменского района. Здесь он вступил в конфликт в местной жительницей и ее гражданским супругом, у которых он арендовал квартиру. Во время словесной перепалки подозреваемый достал нож и нанес удар в область груди несовершеннолетнему сыну оппонентки, который пытался защитить мать от агрессивного злоумышленника.

Пресс-служба следственного ведомства уточняет, что подросток выжил – успели оказать необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемый содержится под стражей.

Москва, Алексей Васильев

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