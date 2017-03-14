СКР предъявил органам опеки обвинения после убийства девочки в Подмосковье

Публикации за 14.03.17

Следственный комитет предъявил обвинение в халатности заведующей отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки и выплат социального характера управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городским округам Кашира и Озеры. Как считает СКР, бездействие чиновницы повлекло гибель ребенка, над которым долгое время жестоко издевались приемные родители.

Следствием установлено, что в 2010 году супружеская пара Черниковых удочерила 4-месячную девочку. Контролировать условия жизни ребенка в приемной семье должны представители органов опеки и попечительства. Сотрудники дошкольного учреждения, в которое ходила девочка, неоднократного жаловались на то, что приемный отец бьет ребенка, однако органы опеки не реагировали на эту информацию. Позднее оказалось, что за условиями содержания ребенка в новой семье вообще никто не следил.

«Таким образом, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей со стороны заведующей отделом управления опеки и попечительства не просто стало причиной многократного нарушения прав малолетнего ребенка, но и фактически позволило создать условия, при которых в отношении ребенка было совершено особо тяжкое преступление», – говорится в сообщении.

По версии следователей, над ребенком неоднократно издевались в течение трех лет. Девочку унижали, избивали, заставляли есть с пола руками, привязывали к кровати, а также дергали за волосы, запрещали в течение длительного времени вставать с кровати, в результате чего девочка справляла естественную нужду, будучи в одежде и нижнем белье. Они также требовали от ребенка срывать руками крапиву и засовывать себе под нижнее белье. 1 апреля 2016 года приемные родители жестоко убили свою дочь.

Сейчас оба супруга содержатся под стражей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.03.17

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