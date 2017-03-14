В Серпухове задержаны серийные похитители продуктов

Публикации за 14.03.17

Сотрудники серпуховской полиции раскрыли серию ограблений продуктовых магазинов выходцами из Узбекистана, пишет «МК».

В минувшую пятницу управляющий одного из магазинов крупной торговой сети, расположенного на улице Дзержинского обратился в полицию с заявлением о краже продуктов на общую сумму порядка 18 000 рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли подозреваемых – ими оказались трое граждан Узбекистана в возрасте 26, 28 и 27 лет, которые временно проживают в российской столице.

По данным полиции, злоумышленники планировали кражи заранее. Один из них отвлекал продавцов в магазинах, двое других в это время уходили с полными корзинами товаров.

Оказалось, все трое причастны примерно к десятку аналогичных эпизодов, совершенных на территории Подмосковья. По данному факту открыто уголовное производство.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.03.17

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