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Публикации за 15.03.17

Элитный поджог: в центре Москвы сожжен Maybach

Элитный поджог: в центре Москвы сожжен Maybach

Сегодня утром в центре Москвы на 3-й Фрунзенской улице сожжен элитный автомобиль Maybach. По данным очевидцев, которые приводит «, злоумышленники облили машину горючей жидкостью, после чего устроили пожар и скрылись.

Как сообщается, огонь удалось сбить до прибытия сотрудников МЧС. Информации о повреждениях и возможных пострадавших не поступало.

Судя по данным автосалонов, стоимость автомобиля Maybach без пробега составляет от 5 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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