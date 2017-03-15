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Публикации за 15.03.17

В Серпухове окровавленный пьяный мужчина пытался прорваться в психбольницу

В Серпухове окровавленный пьяный мужчина пытался прорваться в психбольницу

Сотрудники серпуховской психиатрической клиники накануне были перепуганы поведением странного мужчины, который в окровавленном виде пытался пробраться в помещение медицинского учреждения.

В понедельник вечером в полицию поступила информация о ЧП из психиатрической клиники в Серпухове, расположенной на территории городского бора в районе улицы Ленинского Комсомола. Сотрудники частного охранного предприятия сообщили о том, что ими задержан нетрезвый мужчина, который слонялся по территории медицинского учреждения в окровавленном виде, передает портал .

Мужчина был задержан, для него пришлось вызвать бригаду медиков. Выяснилось, что, пытаясь проникнуть в клинику, мужчина разбил окно и сильно повредил руку – у него открылось кровотечение. Для оказания соответствующей помощи задержанного доставили в больницу имени Семашко.

Позднее стало известно, что бродяга, пытавшийся пробраться в «психушку», проживает в Волоколамске.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

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