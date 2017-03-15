Стрельба в люберецкой школе: сработал «Антидог»

Публикации за 15.03.17

В подмосковных Люберцах неизвестный открыл стрельбу из сигнального пистолета в помещении школы, передает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что стрельба велась в гимназии №24, а оружие, которое принес в школу сын депутата муниципалитета Вячеслава Ванеева.

Между тем представитель администрации Люберецкого района в комментарии РИА «Новости» заверил, что стрельбы в школе не было: случайно сработало светошумовое устройство для отпугивания собак, которое принес с собой восьмиклассник.

По данным властей, «Антидог» находился в рюкзаке, который кто-то задел во время урока физкультуры, что и привело к срабатыванию устройства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

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