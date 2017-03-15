В «Домодедово» задержан пугливый вор

Публикации за 15.03.17

В аэропорту «Домодедово» сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Северного Кавказа, который пытался ограбить квартиру в Москве, однако был вынужден сбежать, потому как испугался таксы. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Восточному округу Главного управления МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, на улице Гастелло в столице местная жительница заметила, что в квартире ее пожилой соседки повреждена дверь, и решила вызвать полицию.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы злоумышленника, после чего престпуник был задержан «Домодедово».

Задержанный 32-летний житель Северного Кавказа рассказал полиции, что так и не смог проникнуть в квартиру, потому как за дверью громко лаял пес. Мужчина решил, что это крупная собака, хотя на деле охранником жилья оказалась обычная такса.

Впрочем, после первой попытки он останавливаться не стал. Он предпринял попытку взлома другой квартиры, на этот раз в районе Большого Матросского переулка, однако и в этот раз попытка закончилась неудачно – замок не поддался.

Стражи порядка выяснили, что задержанный причастен еще к нескольким квартирным кражам. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство, ему грозит тюремное заключение сроком от 2 до 6 лет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

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