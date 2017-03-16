В Москве у главного входа в Госдуму предотвращен акт самосожжения

Публикации за 16.03.17

Сегодня утром в центре Москвы около главного входа в Госдуму сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали неизвестного мужчину, который предположительно пытался совершить акт самосожжения, передает BFM.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Сообщается, что при появлении мужчины из здания нижней палаты парламента выбежали несколько сотрудников службы охраны с огнетушителями в руках и окружили его. Дальнейшая судьба задержанного пока неизвестна.

Для того, чтобы попасть в Госдуму, сначала нужно пройти через пункт, охраняемый ФСО, – там проходит первичная проверка документов и пропусков, позволяющих войти в парламент. Обычно в этом месте стоит один сотрудник ФСО, который в данном случае проявил бдительность.

Москва, Светлана Антонова

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