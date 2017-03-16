В Москве упала горка вместе с 11-летним мальчиком: возбуждено уголовное дело

Публикации за 16.03.17

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения на детской площадки горки с 11-летним мальчиком, после чего ребенок получил травмы. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, расследование ведется в рамках ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности).

По данным СКР, ЧП произошло днём 9 марта. Ребенок, возвращаясь из школы, зашел на детскую площадку, расположенную на улице Мневники, чтобы прокатиться с горки. Однако когда мальчик сел на горку, она вместе с ним упала на асфальтовое покрытие. В результате падения ребенок ударился головой об лед, после чего был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По версии следствия, получение ребенком травмы стало возможным из-за непринятия сотрудниками ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» города Москвы мер к безопасной эксплуатации детской площадки.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и изучают изъятую сметно-техническую документацию, касающуюся установки детского игрового комплекса, а также материалов, из которых он был изготовлен. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как отметили в ведомстве, в ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям и бездействиям руководства и сотрудников ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники», а также подрядной организации, которая устанавливала игровой комплекс на детской площадке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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