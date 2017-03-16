Денис Денисов: Киев использует «Евровидение-2017», чтобы вернуть внимание Запада

Публикации за 16.03.17

Украина угрожает не пустить на международный конкурс «Евровидение-2017» участницу из России певицу Юлию Самойлову, чтобы вернуться в информационную политическую повестку США и Европы. Однако такие действия неизбежно приведут к новым репутационным потерям для Киева, считает российский политолог Денис Денисов.

«Украина сейчас использует любые приемы для своей пропагандистской компании, чтобы актуализироваться информационную повестку для своих западных партнеров – это целенаправленная государственная политика. Все прекрасно понимают, что Украина сходит с политической повестки дня в Европе и США», – сказал Денисов в интервью РИА «Новый День».

В этой связи эксперт отметил, что Украине со своими «не совсем адекватными мерами» не удастся просто так ограничить перемещение граждан, в том числе «в рамках въезда-выезда на территорию Крыма».

«Просто не пустить человека или пустить, но арестовать – это может стать для Украины скандалом с огромными репутационными потерями. Но это их проблема. Мы теперь будем наблюдать, как украинская власть попытается с этим вопросом разобраться», – отметил Денисов.

Политолог также подчеркнул, что поскольку «Евровидение» – это конкурс, который «позиционируется вне политики»», для России очень важно продемонстрировать свое участие и желание участвовать в данном конкурсе. «Конкурсант (Самойлова) был избран, исходя из ее профессиональных данных. В этом отношении, я думаю, ей не стоит волноваться – нужно ехать, выигрывать. Все данные, чтобы выиграть этот конкурс у нее есть», – сказал эксперт.

Напомним, 13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» будет инвалид первой группы Юлия Самойлова. В тот же день Служба безопасности Украины заявила, что девушку на въезде в «незалежную» могут просто не пустить. Киев мотивирует это тем, что 27 июня 2015 года Самойлова принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму, тем самым нарушив постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма.

В самой России не утихают споры о том, должна ли страна бойкотировать песенный конкурс. Часть известных популярных российских исполнителей, в том числе Филипп Киркоров, призвали отказаться от участия в украинском «Евровидении». Такое предложение поддержали и депутаты Госдумы – Виталий Милонов направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон также высказался против участия России в конкурсе, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» проводит опрос о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Мария Вяткина

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