В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье двое погибли, еще 10 получили травмы

Публикации за 16.03.17

Сегодня днем на одной из автомобильных дорог Подмосковья произошло страшное ДТП, жертвами которого стали двое граждан, еще не менее десяти человек получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной автоинспекции.

Сообщается, что трагический инцидент произошел в районе 151 км Новорижского шоссе федеральной трассы М-9 Балтия недалеко от рабочего поселка Шаховская. Там столкнулись легковой автомобиль «Лада Приора» и пассажирский микроавтобус Citroen Jumper.

В результате аварии двое граждан от полученных травм скончались на месте происшествия, еще 10 человек получили различные травмы.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту этого инцидента.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.03.17

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