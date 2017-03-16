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Публикации за 16.03.17

В Подмосковье задержаны подозреваемые, ограбившие заправку и дом на миллион рублей

В Подмосковье задержаны подозреваемые, ограбившие заправку и дом на миллион рублей

В Дмитровском районе Московской области сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые подозреваются в совершении кражи и грабежа на общую сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, двое подозреваемых в возрасте 20 и 18 лет ночью, прикрыв лица шарфами, вошли в помещение автозаправочной станции близ поселка Ермилово и, угрожая работнику физической расправой, похитили из кассового аппарата деньги.

В полиции установили, что эти же молодые люди проникли в один из частных жилых домов во Внуков и похитили электронику, а также прочие личные вещи хозяев. Кроме того, злоумышленники угнали квадроцикл и автомобиль. Общая сумма ущерба от противоправных действий составила более миллиона рублей.

Сейчас молодые люди задержаны, в их отношении открыто уголовное производство.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.03.17

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