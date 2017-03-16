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Публикации за 16.03.17

В Подмосковье задержаны вор в законе «Алмаз» и его сын

В Подмосковье задержаны вор в законе «Алмаз» и его сын

В Подмосковье сотрудники полиции задержали вора в законе, известного в преступной среде под прозвищем «Алмаз», а также его сына. Оба задержаны за хранение наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Криминальный авторитет был задержан в автомобиле возле одного из жилых домов на территории Быково.

По данным полиции, 57-летний лидер преступной среды занимался контролем деятельности этнических преступных группировок, поставлявших в регион наркотики. Во время личного досмотра у задержанных были найдены и изъяты семь свертков с веществом светлого цвета общей массой около 4 граммов. Как показала экспертиза, речь идет об амфетамине.

На данный момент в отношении обоих открыто уголовное производство и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.03.17

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