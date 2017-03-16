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Публикации за 16.03.17

Путин разрешил банкам и валютным спекулянтам ещё больше увеличить прибыль / Президент РФ высказался против понижения ключевой ставки
Фото Kremlin.ru

Путин разрешил банкам и валютным спекулянтам ещё больше увеличить прибыль Президент РФ высказался против понижения ключевой ставки

Сегодня президент РФ Владимир Путин дал однозначно понять, что понижения ключевой ставки Банка России, от которой зависит доступность кредитных ресурсов для развития экономики, ожидать в ближайшей перспективе не стоит. По словам главы государства, необоснованное и преждевременное ее снижение может привести к инфляции и ослаблению рубля.

«Необоснованное преждевременное снижение ставки, чего очень, конечно бы, хотелось, может привести к инфляции и к ослаблению национальной валюты, тогда снизятся ваши инвестиционные возможности, потому что дороже будет закупать новое оборудование, которое повышает производительность труда», – сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает «Прайм».

Президент РФ подчеркнул, что «здесь нет линейных решений». «Это все вещи, которые взаимосвязанные и требуют отдельного анализа, взвешенных шагов. Спешка может очень дорого стоить», – добавил Путин.

Как ожидается, следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам процентной политики состоится 24 марта. В настоящее время ключевая ставка составляет 10% годовых, на этом уровне она находится с сентября 2016 года.

Стоит отметить, что высокая ставка ЦБ играет на руку валютным спекулянтам, которые за счет разницы ставок и инфляции в разных странах получают высокую прибыль в рамках операций carry trade. Эта ситуация в последнее время уже неоднократно приводила к тому, что отечественная валюта укреплялась по отношению к американскому доллару, несмотря на снижение нефтяных котировок.

Ранее о вреде сильного рубля для экспортеров заявляли, в том числе представители российского правительства. В последний раз на этой неделе министр экономического развития Максим Орешкин отмечал, что рубль оторвался от фундаментальных значений.

«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», – сказал министр.

В середине февраля глава министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал крепкую нацвалюту ударом по сельскому хозяйству и другим секторам экономики, ориентированным на экспорт.

«Доллар 57 (рублей) – это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике», – сказал он. Ткачев аргументировал свое мнение тем, что рублевые доходы от экспорта, в том числе зерна, сокращаются.

Напомним, базовый прогноз министерства экономического развития по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля при цене нефти в $40 за баррель.Официальный курс доллара на завтра, 17 марта, составляет 58,2437 рубля, евро – 62,4897. Нефть марки Brent продается сегодня почти по $52 за баррель, американская WTI – около $49 за баррель.

Ранее представители кабинета министров и экспортноориентированных предприятий неоднократно отмечали, что курс доллара, который бы их устроил, составляет 65 рублей за единицу американской валюты. В конце января – в начале февраля сообщалось о планах правительства РФ девальвировать рубль и довести курс доллара до 65 рублей в интересах экспортеров. Однако после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 10% спекулятивный капитал начал активно покупать отечественную валюту для проведения доходных финансовых операций.

Экономические эксперты неоднократно обращали внимание, что сохранение высокой ставки ЦБ сказывается на реальном секторе экономике, для которого в этих условиях кредитные ресурсы, необходимые для развития, становятся слишком дорогими. В этой связи не случайно Банк России периодически сообщает о снижении объемов кредитования экономики.

В то же время прибыльность банковского сектора выросла до рекордных объемов. В частности, по итогам 2016 года крупнейший российский банк – Сбербанк увеличил чистую прибыль почти в 2,5 раза до рекордных за всю историю 541,9 млрд рублей. Группа ВТБ отчиталась о почти 30-кратном росте прибыли, размер которой вырос с 1,7 млрд рублей в 2015 году до 51,6 млрд рублей в 2016-ом.

По данным ЦБ, в целом прошлом году российские банки увеличили прибыль почти в пять раз – до 930 млрд рублей. При этом объем выдачи кредитов юридическим лицам упал на 9,5% – до 30,1 трлн рублей, физлицам – вырос на 1,1%– до 10,8 триллиона рублей. Общий объем кредитов в экономике, которой не хватает ресурсов для развития, сократился на 6,9% – до 40,9 трлн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.03.17

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