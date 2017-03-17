В Подмосковье внучка с двумя друзьями задушила и сожгла свою 86-летнюю бабушку

Публикации за 17.03.17

В Орехово-Зеувском районе Подмосковья совершено жуткое преступление: внучка вместе с сожителем и знакомой убила и сожгла свою 86-летнюю бабушку. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, об исчезновении пожилой женщины стало известно 15 марта. В правоохранительные органы обратились родственники убитой, который заявили, что с 5 марта не могут связаться с пенсионеркой.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что с 4 по 5 марта ранее судимые 34-летняя внучка потерпевшей, ее 35-летний сожитель и их 31-летняя знакомая находились в квартире престарелой женщины на улице Гагарина. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемые задушили старушку, после чего, чтобы скрыть преступление, они завернули ее тело в одеяло, вынесли на улицу и сожгли недалеко от дома. Затем злоумышленники похитили из дома пенсионерки около 60 тысяч рублей.

В ходе допроса молодые люди дали изобличающие друг друга показания.

При осмотре места происшествия были обнаружены обгорелые останки тела.

В ближайшее время в суд планируется отправить ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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