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Публикации за 17.03.17

В Москве водитель «Яндекс.Такси» заснул за рулем и врезался в фуру

В Москве водитель «Яндекс.Такси» заснул за рулем и врезался в фуру

В Москве водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем и врезался в грузовик. В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован, передает .

Сообщается, что ЧП произошло поздно ночью на Третьем транспортном кольце недалеко от Ленинского проспекта. О состоянии здоровья водителя после аварии не уточняется.

Инцидент уже прокомментировал генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. По его словам, компания несколько месяцев разрабатывает IT-систему, которая будет следить за состоянием водителей сервиса и в случае необходимости намерена ограничивать прием заказов от пассажиров.

«При обнаружении признаков усталости человека за рулем такая система предупредит о том, что нужно сделать перерыв, и может ограничить прием заказов от пассажиров», цитирует Худавердяна . Отмечается, что данный проект потребует инвестиций на сумму около $10 млн.

Напомним, это не первое подобное ЧП. В середине ноября в Москве таксист заснул за рублем и протаранил остановку на шоссе Энтузиастов. Тогда в результате ДТП погиб один человек еще 10 получили ранения.

Год назад корреспондент РИА «Новый День» едва сам не стал жертвой аварии, находясь в машине «Яндекс.Такси». Тогда машина неожиданно начала вилять на дороге – в зеркале заднего вида было заметно, что таксист спит. Инцидент также произошел ночью на Третьем транспортном кольце.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.03.17

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