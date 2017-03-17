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Публикации за 17.03.17

В Балашихе автоинспектор попался на инсценировке ДТП

В Балашихе автоинспектор попался на инсценировке ДТП

В подмосковной Балашихе инспектор ГИБДД попался на попытке инсценировки ДТП. Сотрудник полиции вступил в сговор с представителем владельца дорогостоящего автомобиля «Мерседес», чтобы впоследствии разделить с ним полученную за ремонт машины денежную компенсацию, пишет «».

По данным издания, идея незаконного обогащения за счет страховой компании посетила 38-летнего автоинспектора в минувшем году. К ОВД он работал с 2004 года, а свою должность занимал последние три года. Причем, ранее мужчину положительно характеризовали на службе.

Страж порядка договорился со своим знакомым, который представлял собственника дорогостоящей иномарки, об инсценировке аварии. По замыслу, прибывший к месту инцидента инспектор должен был оформить соответствующие документы для их последующей передаче страховщику.

Подставное ДТП случилось 23 апреля ночью в районе Вешняковского шоссе в Балашихе. Здесь иномарка якобы столкнулась с автомобилем «Лада». Дежуривший той ночью старший лейтенант тут же прибыл на место подставной аварии, заполнил все бумаги и передал их сообщнику. Мастера впоследствии насчитали за ремонт авто 400 тысяч рублей, которые мошенники хотели получить от страховой компании и разделить.

Между тем страховщик провел свое расследование – изучил характер механических повреждений и записи с камер, и заподозрил, что авария была подстаной. Позднее это подтвердили и оперативники.

Следственным комитетом открыто уголовное производство по факту мошенничества.

Москва, Алексей Васильев

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