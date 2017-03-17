В Подмосковье лжеполицейский обманул директора предприятия на 2 миллиона

Публикации за 17.03.17

Сотрудники подмосковного управления собственной безопасности МВД задержали 31-летнего жителя Москвы, который подозревается в мошенничестве. Мужчина представлялся сотрудником полиции и вымогал «взятки». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

Установлено, что злоумышленник, представившись сотрудником полиции, получил от руководителя одной из местных организаций по утилизации отходов взятку в размере 1?9 млн рублей. Деньги якобы были предназначены для содействия в решении вопроса о непривлечении предпринимателя к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

На данный момент мошенник задержан. Следственный отдел по району Хамовники открыл уголовное производство по факту мошенничества, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В будущем ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

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