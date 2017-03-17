NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.03.17

В Подмосковье лжеполицейский обманул директора предприятия на 2 миллиона

В Подмосковье лжеполицейский обманул директора предприятия на 2 миллиона

Сотрудники подмосковного управления собственной безопасности МВД задержали 31-летнего жителя Москвы, который подозревается в мошенничестве. Мужчина представлялся сотрудником полиции и вымогал «взятки». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

Установлено, что злоумышленник, представившись сотрудником полиции, получил от руководителя одной из местных организаций по утилизации отходов взятку в размере 1?9 млн рублей. Деньги якобы были предназначены для содействия в решении вопроса о непривлечении предпринимателя к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

На данный момент мошенник задержан. Следственный отдел по району Хамовники открыл уголовное производство по факту мошенничества, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В будущем ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

Путин отправил саратовского губернатора Радаева на второй срок. / Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет». / В Балашихе автоинспектор попался на инсценировке ДТП.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter