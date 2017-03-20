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Публикации за 20.03.17

В Подмосковье 3-летняя девочка получила огнестрельное ранение

В Подмосковье 3-летняя девочка получила огнестрельное ранение

В Подмосковье 3-летняя девочка из-за неосторожного обращения с оружием получила огнестрельное ранение живота. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, о ЧП стало известно вечером 19 марта, когда в одну из больниц в Домодедовском районе московской области была доставлена малышка с огнестрельным ранением живота. По предварительной информации, девочка пострадала в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием родителей.

Сейчас ребенок находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов»).

По информации , во время игры малышку из пистолета случайно ранил ее старший брат, а отец оперативно доставил дочь в больницу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.17

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