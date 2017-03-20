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Публикации за 20.03.17

Смертельное ДТП на МКАДе: столкнулись грузовик, мусоровоз и фура
ДТП на МКАДе. Скан с канала Youtube.com

Смертельное ДТП на МКАДе: столкнулись грузовик, мусоровоз и фура

В Москве на 104 км внутренней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате аварии один из водителей погиб, еще один – получил ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате ЧП столкнулись мусоровоз MAN, грузовик «ЗИЛ» и фура, марку которой установить пока не удалось, передает агентство .

Как уточняет телеканал «360», ДТП произошло недалеко от развилки с Щелковским шоссе. От удара кабину фуры раздавило почти полностью.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.17

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