Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова снова подверглась обстрелу

Публикации за 20.03.17

В Москве творческая студия режиссера Никиты Михалкова «ТриТэ» в очередной раз подверглась обстрелу. В результате инцидента никто не пострадал, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Малом Козихинский переулке, где расположена студия «ТриТэ» Михалкова. Сообщается, что на одном из окон были обнаружены следы от двух выстрелов, предположительно, из пневматического пистолета.

Как уточняет «Газета.ru», орудием преступления могла стать и рогатка. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, это не первый случай, когда студия Михалкова подвергается нападению. 27 апреля 2015 года ее обстреляли из пневматического оружия, а в октябре 2016 года неизвестные разбили окно. По словам самого Михалкова, последнее нападение было связано с его авторской программой «Бесогон ТВ» в которой он анализирует события, происходящие в мире и, в частности, на Украине, и раскрывает особенности манипуляций с общественным сознанием.

Отметим, что в одном из последних выпусков Михалков раскритиковал подростковых блогеров Ивангая, Катю Клэп и Руслана Соколовского, которые, по его мнению, оказывают негативное влияние на молодежь.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.17

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