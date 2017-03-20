В поезде мигрант из Узбекистана изнасиловал 17-летнюю девушку и оглушил ее спутника

Публикации за 20.03.17

В Москве 43-летний ранее судимый уроженец Узбекистана подозревается в изнасиловании 17-летней девушки и краже с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР России.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 17 марта в вагоне электропоезда на Казанском вокзале. На пассажирских сидениях спали молодой человек и 17-летняя девушка, под головой у которой находился его портфель. Увидев это, подозреваемый выкрал портфель с планшетным компьютером и 2 800 рублями, после чего изнасиловал спящую девушку, которая не смола оказать ему сопротивление.

Когда насильник попытался покинуть место преступления, проснулся молодой человек и попробовал вернуть свое имущество. Тогда злоумышленник ударил его стеклянной бутылкой по голове и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ («Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни).

В настоящий момент мужчина заключен под стражу, свою вину он отрицает.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.17

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