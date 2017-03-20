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Публикации за 20.03.17

В Москве 13-летний мальчик собирался убить мать, чтобы выполнить задание «игры»

В Москве 13-летний мальчик собирался убить мать, чтобы выполнить задание «игры»

В Москве 36-летняя женщина, прочитав переписку своего 13-летнего сына в социальной сети «ВКонтакте», узнала, что «Синий кит» дал ребенку задание ее убить. Женщина обратилась в полицию с заявлением, предает .

По данным издания, женщина открыла страницу сына-семиклассника в «ВКонтакте» и увидела в одной из переписок различные задания, одним из которых являлось «порезать свою мать».

По словам женщины, в последнее время в квартиру периодически поступали телефонные звонки от неизвестных, но когда она отвечала, в трубке молчали. При этом месяц назад мать заметила на руках у своего сына порезы.

В результате женщина приняла решение обратиться в правоохранительные органы. Сотрудники полиции осмотрели квартиру и изъяли ноутбук и сотовый телефон мальчика.

«Синий кит» – это своего рода «игра» в самоубийство. «Наставники» через социальные сети дают детям разные задания, последнее из которых – совершить самоубийство.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, за последний год число детских самоубийств увеличилось на 60%. Одной из главных прияин стало распространение «групп смерти» в соцсетях.

В Государственной думе уже подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.17

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