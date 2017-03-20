В Химках новорожденного выбросили в мусорный бак

Публикации за 20.03.17

Новорожденный младенец был выброшен в мусорный контейнер в подмосковных Химках. На данный момент сотрудники местной полиции пытаются установить личность матери малыша, передает «Рен-ТВ».

По данным телеканала, новорожденного в мусорном банке обнаружил случайный прохожий около дома №27 на улице Пожарского. Ребенок с переохлаждением был спешно доставлен в детскую клинику.

По факту этого инцидента проводятся соответствующие проверки.

Москва, Алексей Васильев

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