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Публикации за 20.03.17

В Химках новорожденного выбросили в мусорный бак

В Химках новорожденного выбросили в мусорный бак

Новорожденный младенец был выброшен в мусорный контейнер в подмосковных Химках. На данный момент сотрудники местной полиции пытаются установить личность матери малыша, передает «».

По данным телеканала, новорожденного в мусорном банке обнаружил случайный прохожий около дома №27 на улице Пожарского. Ребенок с переохлаждением был спешно доставлен в детскую клинику.

По факту этого инцидента проводятся соответствующие проверки.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.03.17

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